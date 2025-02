Calciomercato.it - Infortunio al ginocchio e tanta paura: a rischio l’intera stagione

Leggi su Calciomercato.it

Ko per un problema al, c’è il timore che lapossa essere già conclusaUna vittoria roboante e convincente che risponde alle critiche e che può far sperare in una rimonta che sarebbe a suo modo storica.per Haaland,al(LaPresse) – Calciomercato.itIl Manchester City supera il Newcastle 4-0 e guarda alla sfida di ritorno dei playoff di Champions League in programma al Bernabeu contro il Real Madrid. I ‘Blancos’ sono reduci dalla vittoria ottenuta nella gara d’andata, ma l’entusiasmo che la squadra di Guardiola potrebbe aver ottenuto dalla vittoria in campionato contro i ‘Magpies’ potrebbe letteralmente crollare visto l’di Erling Haaland.Manchester City,per Haaland:, ma Guardiola rassicuraNella giornata di Omar Marmoush, autore di una tripletta, il norvegese è uscito a pochi minuti dalla fine dopo essersi accasciato a terra per un problema al, sostituito da Matheus Nunes.