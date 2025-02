Ilgiorno.it - Informarsi e scegliere il meglio: il “dopo di noi“ inizia adesso

Severini Melograni Cara nonna, ho visto Sanremo e ho ascoltato i ringraziamenti che Carlo Conti le ha fatto! Non ero a conoscenza del suo impegno per portare Ezio Bosso 9 anni fa sul palco più importante della tv italiana! E ho davvero capito che quella scelta ha aiutato tantissime famiglie con bimbi difficili. Io ho il nipotino di mio fratello Alvise a cui è stato diagnosticato un autismo. Andrea ha 9 anni. Due bravissime maestre (la maestra di classe è quella di sostegno) che lo adorano. Tanti amichetti che fanno a gara per stargli vicino! Ma presto le elementari finiranno. e poi, crescerà, diventerà un uomo, che ne sarà di lui? Alvise e io allora non ci saremo più per difenderlo. Nonno Antonio Caro nonno Antonio, che ne sarà di Andrea? Dipende da voi (la sua famiglia) e da noi, la cosiddetta società civile.