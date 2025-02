Liberoquotidiano.it - INCREDIBILE A SANREMO, VINCE OLLY "Sembro preso male, ma...", le sue prime (sconcertanti) parole

"E' una cosa che non sembra vera,ma sono molto contento".al Festival die il primo a non crederci è proprio lui, il giovanissimo che ha conquistato televoto, sala stampa e radio con la sua Balorda nostalgia. Alle sue spalle, un altro outsider, Lucio Corsi. "Grazie Lucio, sei un cantautore potentissimo", è il primo pensiero per il vincitore. "Ciao ma', ciao pa', assurdo ma è successo".ha ottenuto il 31% di suffragi dal televoto. Segue Lucio Corsi, secondo classificato, con il 25,7%. Poi Brunori Sas con il 16.6%. Quarto Fedez con il 20,5%. Cristicchi, infine, al 6,1%. Clamorosamente fuori dalla top 5 Giorgia e Achille Lauro, con il pubblico dell'Ariston in autentica rivolta. Il cantante ligure si aggiudica così la 75esima edizione della kermesse canora.