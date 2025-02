Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulle piste da sci al Cerreto, 20enne in rianimazione

Reggio Emilia, 16 febbraio 2025 - Gravequesta mattina alda sci. Ricoverata una ventenne, elitrasportata all'ospedale Maggiore di Parma. Precipita in un canalone durante l’escursione col marito: è grave Dettagli dell': Il fatto è successo alle 11.10 circa. Secondo i primi rilievi la ragazza, 21 anni, stava scendendo la pista quando ha perso il controllo su un avvallamento. Gli sci avrebbero preso velocità, uno si sarebbe staccato. La giovane è andata a sbattere contro una ringhiera in metallo che delimita la pista. La 21enne indossava il casco, non si tratterebbe di una sciatrice inesperta e non risultano coinvolte altre persone. Sul posto la squadra di servizio sicurezza. Presenti gli agenti della polizia di Stato per i rilievi. Intervento del personale del 118.