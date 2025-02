Napolitoday.it - Incidente sul Lungomare: si schianta su uno chalet

Questa notte, intorno alle 5, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per un veicolo che, per l’alta velocità, ha perso il controllo in via Caracciolo e si èto contro uno dei chioschi chiusi per sequestro l’anno scorso. Per fortuna non risultano feriti, ma solo danni.