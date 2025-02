Ilgiorno.it - Incidente a Varenna, auto impazzita sulla Statale 36: 20enne di Morbegno imbarda e cappotta in galleria

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 16 febbraio 2025 –in Superstrada. Una ragazza di 20 anni ha perso il controllo dell'che guidava ed hato. E' successo nella mattinata di oggi36 in direzione sud, verso Lecco e Milano, all'altezza di. La, di, che era al volante di una Fiat Punto, ha terminato al corsa su un fianco della macchina in corsia di sorpasso, all'imbocco di una, la Scoglio. Ha compiuto tutto da sola, probabilmente per un errore di guida, in seguito al quale hato. E' stata soccorsa dai volontari soccorritori del Soccorso bellanese, i primi ad arrivare in posto. Poi sono intervenuti pure i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Bellano, sia per aiutare ad estrarre la conducente dall'abitacolo, sia per mettere in sicurezza il veicolo ribaltato.