Bergamonews.it - Incidente a Stezzano, Gianluigi muore a 33 anni: con lui c’era la sorella Antonella, ricoverata in gravi condizioni

Leggi su Bergamonews.it

Cattaneo, 33, la vittima del terribileche si è verificato poco dopo le 13 di venerdì 14 febbraio sulla tangenziale a, non troppo distante dalla rotatoria del centro commerciale ‘Le Due Torri’.Grave anche la, duepiù giovane, che era seduta a fianco a lui sulla Mazda 2 guidata dal fratello, ridotta a un cumulo informe di lamiere. Portata in ospedale con l’elisoccorso, la 31enne è stata operata e sedata dopo avere riportato fratture a gambe e braccia.In ospedale è finito anche il conducente della Skoda bianca che si è scontrata frontalmente con la Mazda, secondo alcuni testimoni a causa di un sorpasso azzardato da parte del ragazzo morto nell’impatto, residente con la famiglia proprio ain via Montefalcone.Soccorso in stato di choc il conducente di un’Audi, marginalmente coinvolta nella carambola che in totale ha interessato sette auto.