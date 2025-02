Ilrestodelcarlino.it - Incendio in un’officina: fiamme alte in cielo, paura nella Bassa bolognese

Castenaso (Bologna), 16 febbraio 2025 -diversi metri hanno squarciato il buio della notte nel territorio dellatra Castenaso e Granarolo. A prendere fuoco, verso le 21.30, tra la via Cà dell’Orbo e via Marano,. Le cause del rogo sono al momento sconosciute. Sul posto ci sono i vigili del fuoco con vari mezzi, i carabinieri locali e la Pubblica Assistenza di Castenaso. Non risultano feriti. I pompieri stanno tutt’ora operando per spegnere l’che sta devastando il tetto dell’edificio adibito ad officina. Gli edifici limitrofi al momento non sono stati coinvolti.