Anconatoday.it - In preda ai fumi dell'alcol entra in un'auto aperta e si addormenta: venerdì notte aveva morso a una mano un carabiniere

ANCONA – Unaall’insegna degli interventi per abusi etilici quella appena trascorsa nel capoluogo. Diverse le chiamate al personale sanitario tra cui quella in corso Garibaldi per una minore cheassuntoe che l’ambulanzaa Croce Gialla ha trasportato all’ospedale di Torrette.