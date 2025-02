Amica.it - In o out? Kate Middleton e Maxima d’Olanda con cappotto check

I cappottisono il capo chiave dell’inverno 2025 secondo le royal.d’Olanda hanno proposto duefit (uno riuscito, l’altro meno) con protagonista questo capospalla.Per visitare il carcere femminile di HMP Styal nel Cheshire, la principessa del Galles ha indossato unlungo in tweed di Blaze Milano, dolcevita di Gabriela Hearst e gonna in lana di Edeline Lee. Completano la mise un paio di stivali alti in suede. Se questo look vi sembra familiare è perchélo aveva già indossato lo scorso gennaio, quando ha visitato il Royal Marsden Hospital di Londra. Nonostante questosia stato riciclato a distanza di poco tempo, è sicuramente il capospalla “In” perfetto per lei.In occasione di una visita alla scuola primaria Sint Fransschool di Emmen,d’Olanda ha attirato l’attenzione con una quadri sui toni del blu e viola.