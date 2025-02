Ilrestodelcarlino.it - "In casa non c’è più niente da rubare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Milena Maccherozzi, consigliere comunale, ha subito diversi furti. "Io sono stata benedetta tre volte dai ladri nel mio appartamento in viale Abruzzi. Adesso, inmia, non c’è piùda. La seconda volta che sono venuti i ladri, siamo rientrati aio e mio marito, e i ladri sono scappati dalla finestra e si sono calati dal balcone. La cosa che mi ha fatto più male è che mi hanno portato via le fedi. L’ultimo furto l’ho subito quattro anni fa. La violazione della tua intimità e dei tuoi oggetti è una cosa molto brutta. Ho trovato lasottosopra quando sono rientrata. Il fatto che quella gente avesse toccato tutte le mie cose mi ha dato molto fastidio. Per fortuna non vivo con la paura".