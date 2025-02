Ilgiorno.it - In azione per i ragazzi. Doposcuola e laboratori: "Insieme nelle periferie"

di Marianna VazzanaMILANOUn aiuto per i compiti ma anche, spettacoli teatrali e musicali. Obiettivo: contrastare la dispersione scolastica e dare un’alternativa alla strada a bambini edei quartieri ai margini. Tra questi: Gratosoglio, all’estrema periferia sud della città. "Nella provincia di Milano la grave crisi economica ha creato nuove situazioni emergenziali: sempre più lavoratori precari, impiegati, famiglie numerose e mono genitoriali, padri separati vanno a ingrossare le fila dei nuovi poveri. A fare le spese di questa situsono spesso i giovani e giovanissimi che però rappresentano il nostro futuro ed è su di loro che si concentra la nostradi sostegno" spiega Rossella Vitali, referente del distretto 108ib4 – Città metropolitana di Milano dei Lions che ha messo in campo un esercito di volontari, un centinaio, per portare avanti la missione che è partita due anni fa ed è rivolta a una sessantina dial Gratosoglio e a circa 400 in tutta Milano, comprendendo anche le zone di piazzale Selinunte, nel quartiere popolare di San Siro, e Niguarda.