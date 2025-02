Ilfattoquotidiano.it - In Africa occidentale si perpetua la ‘cultura del silenzio’ che copre e tace ciò che conta veramente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è silenzio e silenzio. Insi conosce ea tutt’oggi ladelche, protegge, assume, soffre esu ciò che. Spesso si dice l’inutile, il superficiale e l’apparente perre su quanto potrebbe far sospettare che qualcosa non quadra con la versione ufficiale dei fatti. C’è il silenzio degli umiliati, gravido di dolore e c’è il silenzio di chi non ha più nulla da dire. Il silenzio di chi resiste e quello di chi si arrende.Nei vangeli si narra che il Cristodinnanzi al potere politico che gli chiede miracoli e in faccia al potere religioso che l’accusa di voler distruggere il tempio. Il suo precario e infinitore bene rappresenta la dignità della verità che non abbisogna di nessuna difesa per salvarsi. Il suo silenzio è denso dell’attesa di un avvenimento che squarci, infine, il velo che copriva il potere della menzogna.