IL VOLTO MUTEVOLE DELLA LETTERATURA | TENDENZE SFIDE E FUTURE

Come l’intelligenza artificiale e la globalizzazione stanno ridefinendo la diversità letteraria di Krishan Chand Sethi * Lasta ridefinendo la sua stessa natura con l’improvvisa ascesa dei media digitali, dell’arte visiva, dell’arte poesia, dell’intelligenza artificiale,poesia pittorica e di nuovi modi di lettura. La narrazione e la poesia tradizionali, fondate sui libri stampati e sull’immaginazione umana, sono oggi minacciate dalla poesia generata dall’IA, dalla narrativa interattiva e da forme letterarie sempre più sintetiche. Quando la tecnologia inizia a tradurre l’immaginazione in calcoli, sorge la domanda: le macchine potranno mai produrre scritti con la stessa qualità e abbondanza degli scrittori umani?Parallelamente, la narrativa sta diventando interattiva, con realtà virtuale e aumentata che immerge il lettore in nuove dimensioni.