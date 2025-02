Dilei.it - Il vocal coach su Sanremo 2025: “Classifica scandalosa. È stato un Festival di transizione”

Commenta per noi la finale deldiGiancarlo Genise, uno deipiù quotati d’Italia, raccontandoci da esperto cosa ne pensa del podio di questa edizione. È infatti il momento di tirare le somme, a sipario calato, sulla kermesse appena conclusa con la vittoria del giovane Olly con il brano Balorda nostalgia e sui momenti entrati di nella storia del.Sul podio con il 23enne genovese Lucio Corsi, in seconda posizione, e Brunori Sas, in terza. Giorgia e di Achille Lauro, i favoriti annunciati dell’edizione, si sono rispettivamente piazzati al sesto e al settimo posto.Una finale che, come le altre serata, è filata spedita sotto la guida del conduttore Carlo Conti. Accanto a lui Alessandro Cattelan, già padrone di casa del Dopo, e Alessia Marcuzzi.