Il teatro fra i segreti dell’Archivio di Stato

Bologna, 1709. In città si giudica la terribile vicenda di uno stupro, di un infanticidio, del relativo processo e dell’esecuzione di una giovane donna, Lucia Cremonini. Una storia che riporta alla luce Archiviozeta che, da mercoledì 19 al 21 febbraio (alle 17), presenta Prossimo Passato: "una breccia nel tessuto del tempo" e soprattutto un’azione teatrale itinerante all’internodicon la regia di Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni. Alla base, le carte processuali originali del Tribunale del Torrone di Bologna conservate in Archivio e la ricerca di Dare l’anima – Storia di un infanticidio, (Einaudi, 2005) dello storico Adriano Prosperi, che interviene anche in un video. Lo spettacolo inizia in Piazza Maggiore, dove gli attori conducono il pubblico attraverso le strade del centro fino all’Archivio di, fra immagini, riflessioni.