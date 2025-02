Ilgiorno.it - Il Tambourine fa ballare e pensare. Dall’impegno sociale alle boy band

La poesia e l’ironia, il pop dae i diritti da rivendicare. Musica, spettacoli e sfide all’ultimo verso nella settimana deldi Seregno, con iniziative che spazieranno su tutti i fronti. Si comincerà mercoledì21.30 con l’evento “Poetry Slam - Inizio e fine“, una serata tutta dedicata alla poesia performativa, con gli autori in gara fra loro che proporranno i propri componimenti. Stavolta la battaglia sarà anche a tema: i poeti partecipanti dovranno portare sul palco di via Carlo Tenca almeno un testo che parli di “inizio“ o di “fine“, nel modo più libero in cui si possano intendere questi due termini. A guidare la competizione, in veste di maestro di cerimonia, sarà Davide Passoni. Ospite Giorgio Tregi Meroni con un suo set di poesia performativa. Ingresso 3 euro con tessera Arci.