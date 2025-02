Quotidiano.net - Il sondaggio: il canone concordato piace sempre più a proprietari e inquilini

Milano, 29 Gennaio 2025 – Ilè tra le varie misure adottate dalle amministrazioni per combattere il caro affitti e ha riscosso maggiore consenso tra idi casa e nel contempo ha creato un profondo mismatch tra domanda e offerta del mercato delle locazioni. I dati delrivelano un mercato in evoluzione Per comprendere l’importanza delle nuove misure, basta prendere in esame i dati sulle locazioni aa Milano, dove nel luglio 2023, il Comune ha introdotto notevoli miglioramenti nella formula del. Le locazioni asono passate dalle 1.922 (3,71% del totale) del 2022 a sfiorare le 3.000 unità nei primi tre trimestri del 2024 (8,18%), con un totale previsto che si aggira intorno alle 4.200 unità1, registrando un +118% nel giro di soli due anni.