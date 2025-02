Vicenzatoday.it - Il sole torna a fare capolino: le previsioni

Lemeteo Arpavlunedì 17 febbraio. Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte al mattino e qualche iniziale nube bassa a ridosso delle Prealpi.Precipitazioni. Assenti.Temperature. In pianura senza notevoli variazioni, in lieve calo sulle zone montane.Venti. Bora.