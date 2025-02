Puntomagazine.it - Il sindaco Manfredi al Nauticsud: “Oggi c’è la necessità di sfruttare meglio la risorsa portuale per il diporto”

Zes, investimenti privati e azioni rapide, le armi necessarie, secondo il Primo Cittadino, per porre rimedio all’assenza di ormeggi e incentivare l’economia. “Il comparto della nautica rappresenta per la città uno dei settori più importanti perché da un lato abbiamo tutta l’area metropolitana, dove risiedono i grandi produttori e dove c’è un insediamento industriale importante. Poi c’è tutto il tema della portualità, dell’indotto portato alla portualità, dell’accoglienza turistica; quindi, un settore che dà tanto lavoro e che ne potrebbe dare ancora di più perché lamare è una delle grandi risorse della nostra città“.Le parole deldi Napoli Gaetano, pronunciate in occasione della sua visita odierna al, hanno illuminato il volto di molti espositori presenti e, soprattutto, quello del Gennaro Amato, presidente dei Afina, l’associazione filiera italiana della nautica, che da anni parla di economia e di diportismo legati alla nautica.