Il segreto dietro i gioielli di Sanremo 2025 | Olly e altri artisti scelgono il lusso con stile e significato

è stato senza dubbio il festival di, ma anche deiche hanno rubato la scena, intrecciando scaramanzia ein un mix perfetto che ha conquistato pubblico e media. Il giovane vincitore, durante tutte le sue esibizioni, non ha mai abbandonato la sua collanina d'oro, un oggetto tanto semplice quanto significativo. Con due piccoli ciondoli – una medaglietta da battesimo all'italiana con un angelo e un guantone da box –ha scelto di portare con sé un simbolo di protezione e fortuna, un gioiello che non appartiene a brand blasonati, ma che rappresenta un legame profondo con la sua vita quotidiana e la sua carriera. Un piccolo amuleto che lo accompagna nei momenti più importanti. Anche Tony Effe è stato protagonista con la sua collana firmata Tiffany, un gioiello che ha fatto parlare di sé non solo per il suo valore, ma anche per le polemiche che ne sono seguite.