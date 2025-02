Ilfattoquotidiano.it - Il ruolo di Gladio nel caso Moro: dai nuovi documenti una conferma ma poche certezze

Dagli impolverati (e scarsi)lentamente desecretati dalle nostre amministrazioni, emerge un foglio che per la prima voltal’attivazione in occasione del rapimento, e poi nel 1981 durante il sequestro del generale Dozier, di alcuni membri diper una missione di intelligence “passiva rispetto a fonti e notizie di potenziale interesse” (Relazione da SISMI a Ministero della Difesa: Gli Sviluppi più Recenti della Questione, 10 gennaio 1991). Sembrerebbe dunque, a stare a quello scritto, che la VII Divisione dell’allora Sismi, il servizio segreto militare, dalla qualedipendeva, sia stata ‘scomodata’ per integrare l’attività informativa del controspionaggio e nulla più.Ne scrisse qualche tempo fa sulla Rivista italiana di storia internazionale (2/2023) Niccolò Petrelli in un articolato saggio che ha l’ambizione di delineare “la cooperazione di intelligence Italia-Usa e l’evoluzione dell’operazione”, rindo anche quanto in parte già è noto: cioè la nascita delle rete Stay/behind dentro le iniziative militare anglo-statunitensi per prevenire invasioni, orchestrare sabotaggi e operazioni di contro-insorgenza (cioè moltissima roba che spazia dal contrasto al nemico sovietico alla repressione dei movimenti interni giudicati oltreoceano poco amici) in un quadro di sostanziale subordinazione ai servizi statunitensi e britannici.