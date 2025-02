Ilrestodelcarlino.it - Il Romagna Rfc riparte da Livorno, in casa della prima del girone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la settimana di pausa concomitante al secondo turno del Sei Nazioni, il campionato delRfc, impegnato nel torneo di rugby di serie Aoggi con la trasferta a, sul campodel. La squadra romagnola vuole tornare in ritmo dopo la sconfitta di misura incassata con L’Aquila, che ha interrotto la serie positiva di risultati che durava da metà novembre: beffati allo scadere da un calcio piazzato che ha deciso il match, i Galletti hanno visto sfumare la vittoria proprio sul finale, perdendo l’occasione di portare ail bottino pieno da un campo prestigioso e per nulla facile come quello abruzzese. Non sarà una trasferta affatto semplice nemmeno quella di oggi a, considerando che i toscani, dopo il passo falso nellastagionale, hanno collezionato una serie di 10 vittorie che li hanno proiettati in vetta ala quota 50 punti.