Ilfogliettone.it - Il ritorno degli ostaggi israeliani: tra sollievo, dolore e incertezze sul futuro

Leggi su Ilfogliettone.it

Tre cittadinicon doppia cittadinanza hanno finalmente riabbracciato le loro famiglie dopo essere stati rilasciati da Hamas nell’ambito di un accordo per il rilasciocon Israele. Sacha Trupanov, Sagui Dekel-Chen e Yair Horn, rispettivamente di 29, 36 e 46 anni, sono stati liberati dopo una lunga e traumatica prigionia durata 498 giorni. Il loro rilascio, avvenuto a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, è stato accompagnato da una cerimonia organizzata da Hamas, che ha attirato l’attenzione internazionale per la sua teatralità e il suo evidente scopo propagandistico.La liberazioneI tresono stati portati su un palco allestito tra le rovine di Khan Younis, circondati da militanti armati e da una folla festante. La cerimonia, trasmessa su canali come Al Jazeera, ha mostrato i tre uomini parlare brevemente al microfono, con musiche nazionaliste palestinesi in sottofondo.