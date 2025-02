Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Graziano Pozzetto: "Goliardico pure nei momenti duri". Slow food vuole intitolargli una via

"Eraanche neipiù. Sempre estroverso, esuberante". Fino all’ultimo, finché ha potuto: perchénon era tipo da starsene con le mani in mano, e ora che se n’è andato lascia una lunga produzione letteraria sul cibo e sul vino, sue grandi passioni. Oltre aldi una persona unica, amata e conosciuta da tanti. "Una cosa che raccontava spesso – dice il figlio, Alessandro – è che era amico di Carlo Petrini die durante una conferenza in cui c’erano tanti ’professoroni’ e personaggi conosciuti, Petrini li snobbò per considerare solo lui, per il suo rigore morale e culturale rispetto ad altri che si erano fatti corrompere o tentare da soldi e marchette. Lui era sempre rimasto fedele a se stesso". In queste ore sono tantissimi a ricordare, che si è spento venerdì pomeriggio al Santa Maria delle Croci a 83 anni.