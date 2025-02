Ilrestodelcarlino.it - Il Resto del Carlino: ecco il logo vincitore

Bologna, 16 febbraio 2025 –ilcelebrativo per i 140 anni de Ildel, scelto per rappresentare la sua lunga storia, la credibilità e il forte legame con i lettori. Tanto più importante perché scelto dai nostri lettori attraverso il sondaggio iniziato a fine gennaio: di tutti i voti arrivati direttamente sul sito il 53% sono stati a favore del1 (appunto quello, che pubblichiamo qui a fianco) e il 44% per l’altra versione. Stesso risultato anche per i voti social: il 52%, 43% e 66% sono andati al1 e il 48%, 57% e 34% al2. Il giornale è un pilastro dell’informazione italiana dal 1885: ilscelto esprime questa autorevolezza, un carattere graziato che si addice alla celebrazione di un giornale che affonda le sue origini alla fine del XIX Secolo.