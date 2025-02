Lettera43.it - Il racconto di Edoardo Bove a Sanremo: «Il calcio mi manca, ma mi sento fortunato a essere qui»

«C’è un ospite particolare. Era il primo dicembre e io sono andato al Tg1 proprio per annunciare l’elenco degli artisti in gara. Quello stesso giorno a Firenze si giocava Fiorentina-Inter. Chiedevo come stesse andando e mi hanno detto: hanno interrotto la partita, perché un calciatore si è sentito male. Quel calciatore stasera è con noi: è». Così Carlo Conti ha annunciato uno degli ospiti della finale di2025. Il giocatore, attualmente lontano dai campi dopo il malore accusato diversi mesi fa, ha quindi sceso le scale dell’Ariston e abbracciato il conduttore, ricevendo l’applauso dell’Ariston. Poi ha raccontato: «Per me è un onorequi, ti ringrazio tanto. Io sto vivendo questa esperienza in un modo particolare, con alti e bassi, perché per me ilè la mia forma di espressione.