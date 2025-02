Sololaroma.it - Il pronostico di Tottenham-Manchester United: doppia combo da over

In questa domenica 16 febbraio la venticinquesima giornata di Premier League offrirà una sfida tra due formazioni partite ad inizio stagione con obiettivi ben diversi e che invece si trovano a dlottare nei bassifondi della classifica. AlHotspur Stadium, alle ore 17.30, si affronteranno, entrambe alla ricerca di una scossa per provare a dare una senso agli ultimi mesi di campionato.Padroni di casa che si presentano a questo appuntamento con alle spalle due sconfitte consecutive tra Coppa di Lega e FA Cup, a testimonianza che la vittoria con il Brentford non ha invertito la rotta di una stagione molto buia. Europa League a parte infatti, ilsembra non riuscire a ritrovare se stesso in un 2025 che nelle cinque partite di Premier League disputate ha portato a quattro sconfitte, con una classifica che recita 15° posto.