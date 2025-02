Il primo titolo del brano di Olly il cambio all’ultimo grazie alla nonna | Al posto di balorda c’era un’altra parola – Il video

Leggi su Open.online

Chissà come sarebbe andata seavesse tenuto iloriginale per il suopresentato a Sanremo. Con i se e con i ma, non si fa neanche il Festival. E così il cantante genovese ha vinto la settantacinquesima edizione del Festival con «nostalgia». Federico Olivieri, così all’anagrafe, era già stato a Sanremo Giovani nel 2023 con «L’anima b». Dopo due anni, si è ripresentato tra i big con una canzone cambiata un po’.Il significato delnostalgia»Poche ore prima della finale, era stato lo stessoa raccontare il significato della sua canzone. In conferenza stampa, il 23enne ha innanzitutto chiarito la vicenda dietro al: «Ilsi intitolava “Bastarda nostalgia”. Ma poi ho scelto di usare “”». Quel cambiamentoin fondo è tutto merito di sua: «Era un termina che usava miaquando non le andava di far qualcosa.