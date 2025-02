Ilgiorno.it - Il Pgt presentato a Oltrestazione: "Proteggiamo il verde dal cemento"

"Non è prevista nessuna espansione dell’area edificata. Con il piano delle regole cercheremo di ridurre il rischio che arrivi un palazzo al posto di una villetta". Queste le parole del sindaco Augusto Airoldi durante la passeggiata del Piano di governo del territorio, che ieri mattina ha interessato il quartiere. Si tratta del terzo appuntamento del percorso di condivisione, promosso dall’amministrazione in vista dell’aggiornamento del Pgt. La partecipazione è stata piuttosto ridotta: meno di una dozzina di cittadini, affiancati da due consiglieri comunali, Roberta Castiglioni e Lucy Sasso, e da diversi addetti ai lavori. Presenti anche gli assessori Franco Casali e Francesca Pozzoli. Al di là della promessa di tutela dell’agro saronnese da appetiti edificatori e dell’accento posto sull’impatto, che il fascio di binari e la presenza delle scuole hanno sul quartiere, la passeggiata non ha consegnato grandi contenuti.