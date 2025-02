Parmatoday.it - Il Parma resta al buio: al Tardini passa la Roma

Quarta sconfitta di fila per il, quinta nelle ultime sette. La squadra di Pecchia cade sotto i colpi di Soulé e di unache pensa al ritorno della sfida con il Porto. In dieci per più di un tempo, per l’espulsione di Leoni al 31’, la squadra di Pecchia non trova più la via e incassa.