Il pareggio Il Corridonia imbattuto a casa del Grottammare

0 : Diakhaby, Donzelli, Pietropaolo Gennaro, Ferrari, Gibbs, Cisbani (32’st Polini), Di Nicolò, Pietropaolo Antonio, Verini (37’st Tombolini), Pomili, Guenci (26’st Leoni). All.: Cetera.: Mazzocca, Alberione, Bordi, Kakuli (30’ Monti), Del Moro, Dutto, Bedetta (45’st Diamanti), Lattanzi, Ulivello, Ruzzier (26’st Galdenzi), Garbuglia. All. Fondati. Arbitro: Diouane di Fermo. Niente da fare per il, che nello scontro diretto indeldeve accontentarsi di un. Gara condizionata dal maltempo, con il fischio d’inizio posticipato di qualche minuto dopo un sopralluogo dell’arbitro con le squadre. Alla fine si opta per giocare, ma lo spettacolo non è dei migliori. Novanta minuti in cui succede poco o nulla, tanto agonismo, ma poche vere occasioni da rete.