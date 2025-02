Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate dal 17 al 21 febbraio 2025: decisione choc di Tancredi

Cosa accadrà nelle prossimeIlin onda dal 17 al 21? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo, che prenderà unache non piacerà affatto a Marcello.Il, trame fino al 21Enrico ha molti dubbi sul fatto che Marta abbia fatto bene a raccontare a suo padre la verità su di lui e glielo dice. Intanto Umberto va da lui per parlare e mettere in chiarocose. Durante una visita a sorpresa, Lea confida a Marta i sospetti di Anita nei suoi confronti.Poco dopo Marta si confida con il padre, confessandogli che non si fida affatto di Lea e che Umberto vorrebbe conoscerla meglio.Ilsettimanali dal 17 al 21Mentre Delia stimola la fantasia di Botteri, aiutandolo a dare forma alle sue idee, Rita è impegnata in una ricerca più discreta, cercando di svelare i misteri della nuova collezione del