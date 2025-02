Quotidiano.net - Il Papa dal Policlinico Gemelli: ringraziamenti e appello per la pace nel mondo

Leggi su Quotidiano.net

"Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete, mi trovo qui alperché ho ancora bisogno di un po' di cure per la mia bronchite". Così ilnel testo dell'Angelus che non pronuncia ma che è stato diffuso. "Vi ringrazio per l'affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni, così come vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera!", chiede il. Infine l'per la: "Invito tutti a continuare a pregare per lanella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan".