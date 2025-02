Repubblica.it - Il Papa dal Gemelli: “Vorrei essere con voi, ma ho ancora bisogno di cure. Ringrazio i medici”

Non ha presieduto l’Angelus per decisione dei sanitari ma le sue parole sono state lette nella messa per il Giubileo degli artisti a San Pietro celebrata (al suo posto) dal cardinale José Tolentino de Mendonca: “Preghiamo per la sua salute”