Terzotemponapoli.com - Il Napoli in ansia per la vetta

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilpareggia all’Olimpico contro la Lazio. Dia dopo gli anni in granata dà un nuovo dispiacere agli azzurri all’87’. Un pareggio, data l’emergenza, comunque positivo, che tiene ilinin attesa di Juventus-Inter di stasera. Di seguito l’analisi di Sportmediaset., il pareggio esterno contro la Lazio è di per sé un risultato tutt’altro che negativoCosì Sportmediaset: “Iltorna dall’Olimpico con qualche interrogativo sul momento che sta attraversando e con l’di poter perdere quelladella classifica di Serie A fin qui apparsa inscalfibile. Il pareggio esterno contro la Lazio è di per sé un risultato tutt’altro che negativo, considerando la caratura dell’avversario e l’emergenza sulla corsia sinistra con la quale la squadra ha dovuto fare i conti.