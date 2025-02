Spazionapoli.it - “Il Napoli ha incontrato gli agenti”: il retroscena di mercato spiazza tutti

Leggi su Spazionapoli.it

In queste ore è emerso undimolto particolare che riguarda ildi Antonio Conte. La sessione invernale diè terminata, ma in casanon si è sostanzialmente mai smesso di lavorare. La squadra azzurra ad oggi è alla ricerca di certezze all’interno dell’organico già a disposizione di Conte, ma è chiaro che qualcosa andrà fatto nel corso della prossima estate.L’addio di Khivcha Kvaratskhelia è stato difficile da digerire, ed il georgiano di fatto non è stato mai sostituito. La piazza rumoreggia ormai da giorni a causa di questo “mancato colpo” in casa, ma è l’estate che viene vista come meta all’interno della quale lavorare.Manna si sta portando di sicuro avanti con il lavoro, nella speranza di dare proprio a Conte nel più breve tempo possibile calciatori che possano subito mettersi a disposizione del tecnico.