Il Napoli è duro a morire come dice Conte

Dopo la vittoria contro la Juventus ilfa tre punti in altrettante partite. Tre pareggi conseguiti dopo essere stati in vantaggio, dato abbastanza insolito considerando che nelle ventidue giornate precedenti aveva perso solo 2 punti, a Milano contro l’Inter, dopo essere passato avanti. Praticamente prima delle ultime due settimane una volta messo il musetto davanti, per dirla alla Allegri, si era sicuri di portare a casa la vittoria. Certezza svanita probabilmente a causa della stanchezza della squadra, soprattutto nei suoi uomini chiaveAnguissa e McTominay che iniziano a soffrire la mancanza di sostituti.Dalla partita di Roma però, c’è anche molto di buono. Dopo cinque mesi passati con la difesa a quattro, ilè costretto a reinventarsi a causa degli infortuni di tutti gli elementi della fascia sinistra.