Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte è diventato vulnerabile: quattro gol in tre partite sono troppi (Corsera)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere della Sera scrive del pareggio delin casa della Lazio per 2-2 con Monica Scozzava. La partita, secondo la giornalista, fotografa le difficoltà della squadra di. Ile fa fatica a gestire il risultato.in difficoltà anche nella gestione del risultatoLe parole di Monica Scozzafava sulgol in trela fotografia del momento delper la difesa meno battuta della serie A, raccontano che la squadra diè diventata. Contro la Lazio arriva il terzo pareggio consecutivo, il gol di Dia che ristabilisce l’equilibrio arriva nel finale, come era già successo all’olimpico contro la Roma. Ed è questo un altro dato, la gestione del risultato appunto, che cristallizza il momento di difficoltà.