Il Marina si impone nella trasferta pesarese

VILLA S.MARTINO 01 VILLA S.MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci, Balleroni, Cecchini (34’ st Tartaglia), Montanari, Bartomioli, Ascani, Mancini (23’ st Tatò Fra.), Pasini (23’ st Marinelli), Tatò Fed. (40’ st Bartolucci). All. Pompei.: Sollitto, Burini, Mezzanotte (18’ st Ogiesoba), Rossetti, Giovagnoli, Cuci, Sabbatini (30’ st Massacesi), Gregorini, Pierandrei (45’ st Catalani T.), Daidone (18’ st Romanelli), Gagliardi. All. Profili. Arbitro: Bartomioli di Pesaro. Rete: 44’ pt Daidone Ilcentra il blitz vincente sul campo del Villa San Martino. Il gol di Daidone sul finire del primo tempo regala i tre punti alla formazione di Profili sfruttando un errore difensivo dei locali. In precedenza il Villa si era reso pericoloso in almeno un paio di occasioni. Nel secondo tempo i padroni di casa cercano invano di raggiungere il pari.