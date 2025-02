Sport.quotidiano.net - Il Mantova è ripreso due volte: a Palermo finisce 2-2

Iltorna dacon un punto di assoluto significato. Il 2-2 finale, in effetti, non solo consente alla squadra di Possanzini di rimanere un punto al di sopra della zona playout ma certifica, una volta di più, che la formazione virgiliana ha le carte in regola per raggiungere la salvezza. Al “Barbera”, infatti, illotta senza mai arrendersi anche in una cornice tanto illustre e con rivali di assoluta caratura. La cronaca L’incontro si apre nel segno dell’equilibrio. I rosanero cercano di spingere in avanti, ma gli ospiti rispondono colpo su colpo. Al 26’, però, una profonda triangolazione dei padroni di casa libera Verre, che trafigge Festa con una precisa conclusione. Si mette in salita la strada del, ma i biancorossi non si demoralizzano e nella ripresa partono di gran carriera.