Il "labbro leporino" colpisce un bambino ogni 800 nati

Labiopalatoschisi: in 4 anni 36 bambini marchigiani operati dalla chirurgia maxillo-facciale di Torrette sono tora sorridere. Una malattia pediatrica rara (che in parte riguarda anche il più noto ‘’) che nelle Marchecirca 1800. Fino a qualche anno fa per affrontare questo tipo di malformazioni cranio-facciali e anomalie dento-scheletriche, le famiglie dovevano viaggiare fuori regione e rivolgersi a centri specializzati. All’interno dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche è attivo un percorso diagnostico-terapeutico dedicato. Dal 2021, dopo la parentesi drammatica del Covid, a oggi, sono stati 36 i bambini che hanno potuto riappropriarsi del loro sorriso. A occuparsene è l’unità operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal dottor Paolo Balercia, in particolare il dottor Giuseppe Consorti, grazie anche al sostegno della Fondazione Smile House.