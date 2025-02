Ilrestodelcarlino.it - Il grande spettacolo delle bolle di sapone. Rassegna per bambini al Teatro comunale

Primostamattina a Sasso Marconi, per larivolta aie alle famiglie che porta sul palco deltre appuntamenti proposti dall’associazione Cà Rossa con storie e narrazioni per divertire e offrire spunti di riflessione ai piccoli spettatori e alle famiglie. Oggi in programma le ’Rime insaponate’, un racconto poetico che si svolge intorno all’oggetto più evocativo di sempre: la bolla diadatto a un pubblico di tutte le età, con Alekos Ottaviucci (il "poeta") e la regia di Gabriele Duma.