Iltempo.it - Il grande flop dei Bike Box: li utilizzano solo i rider di Glovo

Leggi su Iltempo.it

Da incentivo all'intermodalità tra bici e trasporto pubblico, a «casa» dei: Il servizioParking di Roma Capitale è un progetto lanciato ufficialmente il 22 settembre del 2023, con lo scopo di incoraggiare l'utilizzo della bicicletta per coprire il «primo miglio» da casa alla stazione metro più vicina. IBox avrebbero dovuto offrire un parcheggio sicuro presso 18 stazioni metropolitane, distribuite tra linea A, B e C, con la prospettiva di estendere il servizio fino a 40 hub urbani. A distanza di oltre un anno dal lancio dell'iniziativa, un sopralluogo effettuato nel mese corrente dimostra che non tutti i piani stanno funzionando come previsto: la maggior parte dei box per i mezzi a due ruote (646 in totale) sono inutilizzati. Alla stazione San Paolo, sulla linea B, meno di un terzo delle celle risulta occupata; in più, alle spalle della struttura, attira l'attenzione unaquantità di biciclette ammassate e legate con catenacci.