Il giorno dell’Elettrice Palatina Viaggio nell’epoca dei Medici Ma anche screening gratuiti

Se il patrimonio artistico deiè a disposizione dei fiorentini è grazie all’ultima discendente della famiglia che ha guidato Firenze per secoli. Conosciuta come l’Elettrice, Anna Maria Luisa de’viene ricordata tutti gli anni il 18 febbraio per aver inventato la prima forma di tutela del patrimonio artistico, maper essere simbolo della prevenzione del tumore al seno, malattia per la quale morì nel 1743. Martedì, quindi, si apre un programma ricco in cui Firenze è la vera protagonista. Si parte con il Corteo storico fiorentino che dal Palagio di Parte Guelfa (incontro alle ore 10,20) giungerà a Palazzo Vecchio. Alle 11, invece, deposizione di una corona di fiori alle Cappelle Medicee, dove si trova la tomba. Mezz’ora dopo l’appuntamento è al Museo de’, alla Rotonda Brunelleschi, dove si inaugura la mostra dedicata alla figura di Anna Maria Luisa.