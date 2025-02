Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto del Barcellona nella Coppa delle Coppe 1978-1979

Leggi su Glieroidelcalcio.com

IldelIl trionfo delstagionepassa attraverso ildella gara dei quarti di finale che i catalani vinsero ai danni degli inglesi dell’Ipswich Town. Una partita davvero tirata fino all’ultimo con le squadre che si aggiudicarono le rispettive gare casalinghe ed alla fine a prevalere furono i migliori alla lotteria dei calci di rigore.Forse segno del destino per il Barca, dopo questa sofferta affermazione. arrivare a giocare una bellissima finale al St. Jacob di Basilea la città natale del suo fondatore Joan Gamper. In questosono non comuni il formato a scudo, tipologia usata maggiormente verso la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, lo stile dello stemma e l’intitolazione “El.