“Il futuro della piscina comunale a Empoli? Siamo aperti a ogni proposta”

, 16 febbraio 2025 – Deleghe impegnative, una su tutte: lo sport, con lo stadio che resta un argomento cruciale nel dibattito pubblico. A occuparsene è Laura Mannucci, alla quale Alessio Mantellassi ha affidato anche transizione ecologica, qualitàvita, politiche per il riuso e tutela degli animali. A otto mesi dall’insediamento, il punto su alcune delle questioni più calde. Lo stadio del. C’è attesa per la Conferenza dei Servizi, avete una data? “La questione la sta gestendo il sindaco, al momento nessun appuntamento in calendario. Io ho seguito la parte relativa al PalAramini, rimasta marginale eppure significativa. La ristrutturazione figura fra le richieste che l’Football Club ha accettato. Ce n’è un gran bisogno, per un edificio che ospita 4mila atleti alla settimana e sul quale dal 2011 non si mette mano”.