Laprimapagina.it - Il futuro del Bergamotto di Reggio Calabria IGP: prospettive di mercato e filiera

Leggi su Laprimapagina.it

L’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) potrebbe segnare una svolta per ile ladeldi. Questo tema è stato al centro di un dibattito su @LaC Play, dove si è discusso anche della Riunione di pubblico accertamento per l’approvazione del disciplinare IGP, tenutasi a Catanzaro il 28 gennaio 2025, una data considerata storica per il settore.Durante la puntata diin volo – Grand Terroir di LaC TV, andata in onda il 3 febbraio 2025 dall’Aeroporto di Lamezia Terme, Massimo Tigani Sava ha intervistato nuovamente Rosario Previtera, approfondendo le opportunità e le sfide che attendono ilcalabrese.Guarda la puntata completa qui:Video su Facebook