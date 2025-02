Fanpage.it - Il furgone parcheggiato si muove improvvisamente all’indietro: Alessandro muore schiacciato dal mezzo

Il grossoera fermo a poca distanza da dove si trovava la vittima quando, per motivi da chiarire, ilsi è mossoall’indietro in una zona in discesa, acquistando velocità e travolgendo il 41enneGuerra che è mortoa Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza.