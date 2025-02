Oasport.it - Il dt Carca bacchetta gli slalomisti azzurri: “Imparino da Gross! Vinatzer deve guardare il quadro, non la cornice”

Tempo di bilanci per la squadra italiana nei Mondiali 2025 di sci alpino e sul versante maschile il bilancio è di zero medaglie a Saalbach (Austria). Chiaramente il riscontro non può essere positivo, anche sulla base delle difficoltà che si sono notate nella prima manche dello slalom sulle nevi austriache.Da questo punto di vista, Massimo(direttore tecnico della Nazionale maschile) non è andato per il sottile nella sua analisi: “Oggi non siamo riusciti ad interpretare neve e tracciato. Devo dire che i giovani devono imparare da Stefanoche ha dimostrato con grinta e tenacia si poteva fare di più. Lui ha fatto il suo massimo, i giovani non altrettanto“, il parere di.Il veterano azzurro, infatti, ha chiuso in quattordicesima posizione (+1.88), risultando nettamente il migliore degli, mentre tra le fila della nouvelle vague si piangono lacrime amare.